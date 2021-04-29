Пес спас весившую 31 килограмм девушку от анорексии

16-летняя британка могла умереть от последствий анорексии, если бы не пес, подаренный родителями. Своей историей она поделилась с Daily Mail.

Проблемы с восприятием собственной внешности начались у Конни Хатчер (Connie Hatcher) в десять лет, когда она стала замечать, что несколько полнее своих одноклассниц. С приходом пубертатного периода девочка возненавидела собственное тело еще больше. Хатчер изнуряла себя тренировками, строго ограничивала в еде, а иногда вообще голодала.

На пике болезни она весила всего 31 килограмм и делала до 200 приседаний в день. «Я думала только о еде, зеркалах и о том, как выгляжу в них», — вспоминает Хатчер.

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Взволнованная мать, заметившая сильную потерю веса, отвела дочь к врачу, который поставил диагноз — анорексия. Доктор сказал, что если девочка продолжит истязать себя голоданием и чрезмерными нагрузками, то может умереть от сердечного приступа. Конни назначили терапию, однако лечение шло очень тяжело.

Все изменилось, когда отец подарил дочери щенка бордоского дога по кличке Симба. После этого ее отношение к жизни быстро поменялось. Конни стала больше думать об уходе за питомцем и начала следовать лечебной диете. Через три месяца девочка набрала достаточный вес, чтобы выводить щенка на длительные прогулки. «Симба стал для меня огромным стимулом. Я понимала, что, если не буду правильно ухаживать за ним, собаку заберут», — рассказала Хатчер.

Благодаря собаке девушка полностью выздоровела, регулярно занимается спортом и считает, что появление Симбы стало лучшим событием в ее жизни.

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