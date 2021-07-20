Пандемия COVID-19 спасла находившуюся на грани смерти из-за анорексии женщину

Локдаун, связанный с пандемией COVID-19, спас больную анорексией британку, которая была на грани смерти от истощения. Историю женщины рассказывает Daily Record.

32-летняя Натали Брэдли (Natalie Bradley) боролась с лишним весом с подросткового возраста и даже лечилась в психиатрических клиниках из-за проблем с питанием. В итоге она располнела до 120 килограммов и из-за огромного веса передвигалась только с помощью костылей, не могла дойти до зубного и часто задыхалась во сне. Врачи предупреждали, что у нее в любой момент может развиться диабет.

Сначала страдавшая от ожирения женщина воспользовалась традиционными методами похудения. Правильное питание и занятия спортом принесли результаты, однако вскоре желание сбросить вес переросло у Брэдли в анорексию. Она начала истязать себя длительными голодовками и дважды в день занималась в спортивном зале. Кроме того, британка в огромных количествах поглощала слабительное, выпивая иногда по упаковке лекарства в день.

Материалы по теме Бой за килограммы Instagram-блогеры поделились историями борьбы с анорексией Милые кости В попытках похудеть девушки истязают себя и сходят с ума

За год и три месяца она потеряла около 70 килограммов и нанесла тяжелый вред здоровью — ее пульс снижался до 35-40 ударов в минуту, и она часто падала в голодные обмороки. Кроме того, врачи предупредили женщину, что из-за чрезмерных нагрузок и плохого питания у нее может начаться сепсис. В феврале 2020 года Брэдли снова попала в психиатрическую клинику, где провела две недели. Несмотря на работу с врачами, она не смогла победить болезнь и вернулась к изнурительным тренировкам и голоду.

Все изменилось с началом пандемии новой коронавирусной инфекции и введения в Великобритании локдауна. Спортзал, в который ходила Брэдли, закрылся, а поход в аптеку за слабительным стал сложным мероприятием из-за введенных ограничений. Только после того как нездоровый образ жизни, убивавший женщину, стал ей недоступен, она задумалась о здоровье. Несмотря на страх и тяжелое психологическое состояние, Брэдли нашла в себе силы обратиться к специалистам. На этот раз врачи смогли помочь британке: она вернулась к правильному питанию и набрала здоровый вес.

Хотя Брэдли очень счастлива, она признается, что до сих пор боится покупать продукты в магазине, а над психическим здоровьем еще предстоит долгая работа. «Я каждый день борюсь со своим психическим расстройством, и так было почти всю жизнь. Но я такая, какая есть, и не стыжусь этого. Я все еще жива, и хочу помогать людям», — говорит Брэдли.

Сейчас женщина устроилась волонтером в организацию, специалисты которой до этого помогли ей.

Ранее сообщалось, что 16-летняя британка могла умереть от последствий анорексии, если бы не пес, подаренный родителями. Девушка изнуряла себя тренировками, строго ограничивала в еде, а иногда вообще голодала.