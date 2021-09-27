Женщина похудела до 25 килограммов и заработала на лечение благодаря эротике

Жительница валлийского города Рексем похудела до 25 килограммов из-за редчайшего аутоиммунного заболевания и заработала на лечение благодаря эротике на сайте OnlyFans. Историю бывшей модели рассказало издание Daily Mail.

34-летняя Рейчел Хакл более десяти лет страдала болезнью под названием пемфигус, или пузырчатка. Ее состояние постепенно ухудшалось. Пузырчатка вызывает болезненные пузыри, которые появляются всюду в пищеварительной системе человека, в том числе во рту, носу и глотке. В результате больным становится тяжело есть и глотать.

Пузыри во рту и глотке Хакл были такими болезненными, что она не могла нормально питаться. Врачи предположили, что причиной снижения веса женщины может быть расстройство пищевого поведения, и диагностировали у нее анорексию, но Хакл настаивала, что проблема именно в болезненных пузырях.

Когда-то валлийка работала моделью, поэтому она решила опубликовать сексуальные фотографии на сайте OnlyFans, чтобы собрать деньги на лечение. С момента создания страницы у нее набралось 300 подписчиков. Хакл была в шоке, когда получила множество положительных откликов о своих фотографиях. Теперь она зарабатывает около четырех тысяч фунтов (398,9 тысячи рублей) в месяц.

Женщина подчеркнула, что OnlyFans спас ее. Она смогла оплатить лечение, и ее состояние улучшилось.

Ранее сообщалось, что американская модель и телезвезда, которая разбогатела на продаже снимков в откровенных образах, похвасталась дорогими покупками в соцсети. Знаменитость поделилась серией сторис, где продемонстрировала одежду, обувь и аксессуары люксовых брендов, которые она приобрела на полученные деньги.