Названы запрещенные при похудении фрукты

Нутрициолог Евгения Дегтянникова рассказала, от употребления каких фруктов следует отказаться при похудении. Она также назвала допустимое количество этих продуктов в день, сообщает РИА Новости.

Специалист призвала не употреблять фрукты с высоким гликемическим индексом: бананы, арбузы, манго, виноград и финики. По ее словам, они являются запрещенными при похудении, поскольку мешают этому процессу. Нутрициолог посоветовала съедать в день не больше двух фруктов, иногда это число стоит ограничить до одного.

«Гликемический индекс — это скорость попадания глюкозы в кровь в ответ на прием определенных продуктов. Чем выше этот показатель, тем быстрее попадает глюкоза в кровь, тем более сильный будет ее скачок. А это значит, что гликемический индекс характеризует способность стимулировать выработку инсулина — главного гормона, который запускает глюкозу в клетку, за счет чего мы получаем энергию», —объяснила Дегтянникова.

Медик добавила, что «не все однозначно в процессе похудения». Однако сокращение сладких фруктов снижает число триглицеридов в крови.

«Их высокий уровень связан с сахарным диабетом и метаболическим синдромом, а также при истощении надпочечников сахар может спровоцировать гипогликемию», — заключила врач.

Ранее нутрициолог Ирина Степная назвала идеальный для похудения фрукт. По ее словам, ежедневное употребление ананаса помогает избавиться от лишнего веса и улучшить работу кишечника.