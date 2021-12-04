В работе Instagram произошел сбой

Мониторинговый сайт Downdetector сообщил, что пользователи социальной сети Instagram жалуются на сбои в работе сервиса.

По информации Downdetector, сбой произошел примерно в 17 часов по московскому времени. Это связывают с нарушениями связи сайта и приложения с сервером.

12 октября за первую половину дня около 800 пользователей пожаловались на сбои в работе Instagram. Большая часть сообщений о проблемах с социальной сетью поступила из США, России и Украины. Чаще всего юзеры сталкивались с проблемами в работе приложения, загрузкой контента и со сбоями в работе веб-версии.