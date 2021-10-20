В работе Instagram произошел сбой

Пользователи социальной сети Instagram из нескольких стран начали жаловаться на сбой. О проблемах в работе приложения заявили уже около 800 юзеров социальной сети. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

По информации сайта, пик жалоб пришелся на 17:22 по московскому времени. Большая часть сообщений о проблемах с социальной сетью поступила из США, России и Украины. Также на неполадки с Instagram пожаловались пользователи из европейских стран. Отмечается, что чаще всего юзеры сталкивались с проблемами в работе приложения, загрузкой контента и со сбоями в работе веб-версии.

В октябре пользователи Instagram жаловались на сбой не менее четырех раз. Последний произошел вечером 18 октября: пользователи сообщали о неполадках в работе приложения и сайта.

Крупный сбой был зафиксирован 4 октября, около 18:30 по московскому времени. Тысячи пользователей по всему миру пожаловались на перебои в работе мессенджера WhatsApp, а также социальных сетей Facebook и Instagram. Вслед за этим масштабным сбоем пользователи сообщили о проблемах в работе Twitter, Google и Amazon и многие другие крупные ресурсы: социальные сети, мессенджеры, отдельные интернет-платформы.