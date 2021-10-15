В работе Instagram произошел сбой

Downdetector: пользователи из ряда стран жалуются на сбой в работе Instagram

Пользователи социальной сети Instagram из нескольких стран начали жаловаться на сбой в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

По информации портала, сбой произошел примерно в 23:21 мск. Большая часть сообщений о проблемах с социальной сетью поступила из Германии, Нидерландов и Великобритании. Отмечается, что пользователи жалуются на неполадки с подключением к серверам и отображением ленты новостей, а также другие проблемы.

Ранее сообщалось, что разработчики социальной сети Instagram начали тестировать новую функцию. Пользователей начнут информировать о сбоях и технических неполадках в работе социальной сети, а также когда они будут устранены. Сообщения будут рассылаться только в случае масштабных проблем, которые заметны для большого количества пользователей. Внедрение новой опции займет несколько месяцев.

4 октября тысячи пользователей по всему миру заявили о проблемах в работе Facebook, Instagram и WhatsApp. Вслед за этим масштабным сбоем стало известно о неполадках в работе Twitter, Google и Amazon и других крупных интернет-ресурсов. 11 октября в работе Instagram снова произошел сбой.

