В работе Telegram произошел глобальный сбой

Пользователи Telegram сообщили о сбоях в работе мессенджера. Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector.

С глобальным сбоем столкнулись жители России, США, Великобритании, Германии и других стран. Большинство пользователей Telegram сообщили о проблемах с работой приложения, а также пожаловались на соединение с сервером.

В понедельник, 4 октября, около 18:30 по московскому времени тысячи пользователей по всему миру пожаловались на перебои в работе мессенджера WhatsApp, а также социальных сетей Facebook и Instagram. Вслед за этим масштабным сбоем пользователи сообщили о проблемах в работе Twitter, Google и Amazon и многих других крупных ресурсах: социальных сетях, мессенджерах, отдельных интернет-платформах. Позже в работе популярных соцсетей произошел еще один сбой.

