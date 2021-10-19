В работе Instagram произошел сбой

Пользователи социальной сети Instagram из нескольких стран начали жаловаться на сбой в работе сервиса. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.

Пик жалоб пришелся на 18 октября 23:20 по московскому времени. Большая часть сообщений о проблемах с социальной сетью поступили из США, Британии, Германии и Франции. Отмечается, что пользователи жалуются на проблемы в работе приложения и сбои в работе вебсайта.

Ранее сообщалось, что разработчики социальной сети Instagram начали тестировать новую функцию. Пользователей начнут информировать о сбоях и технических неполадках в работе социальной сети, а также когда они будут устранены. Сообщения будут рассылаться только в случае масштабных проблем, которые заметны для большого количества пользователей. Внедрение новой опции займет несколько месяцев.

