Пользователи снова пожаловались на сбой в работе «ВКонтакте»

Пользователи сети снова пожаловались на сбой в работе «ВКонтакте». Об этом сообщает портал Downdetector.

К 11:58 10 октября зафиксировано 411 отчетов о сбоях в работе соцсети. 45 процентов пользователей заметили проблемы в работе сайта, 35 процентов — в работе приложения, и 20 процентов — в подключении сервера.

По словам представителей пресс-службы «ВКонтакте», сбои в работе устраняются.

Ранее сообщалось, что пользователи пожаловались на сбой в работе «ВКонтакте» и Telegram. Большинство из них отмечали проблемы с веб-версиями сервисов, однако у некоторых не получалось авторизоваться в мобильных приложениях.

