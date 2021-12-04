В Иране прогремел взрыв после запуска ракеты

Взрыв после запуска ракеты системы обороны прогремел в городе Натанз в Иране. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на губернатора.

По информации источника агентства IRNA, взрыв не имеет отношения к ядерному объекту, расположенному поблизости. В результате произошедшего жертв нет.

11 апреля в Натанзе произошла авария на ядерном объекте по обогащению урана. В Организации по атомной энергии заявили, что инцидент был связан с распределением электроэнергии. Позднее стало известно, что мощный взрыв на ядерном объекте привел к разрушению хорошо защищенной внутренней электросистемы, которая обеспечивала работу обогащающих уран центрифуг.