Аналитик Снеговая: Украина потеряла Крым в 2014 году из-за стремления попасть в ЕС

Украина потеряла Крым в 2014 году из-за активного стремления попасть в Европейский союз. Такую связь обозначила в своей статье для журнала National Interest научный сотрудник Атлантического совета Мария Снеговая.

Она убеждена, что очерченная Россией «красная линия» семь лет назад никак не связана с возможным вступлением Киева в НАТО.

«Вряд ли есть вариант, предполагающий независимое существование Украины, который удовлетворил бы Кремль», — допустила Снеговая. Аналитик в своей статье также замечает, что «аппетиты Кремля будут расти» со временем.

Накануне экс-советник в конгрессе США Ариэль Коэн рассказал, что Украина добровольно отдала Крым и Черноморский флот России в 2014 году. По его словам, коррупция и некомпетентность мешают стране «перестать зависеть от Москвы». Он призвал Киев избавиться «от привычки добровольного саботажа», которая проявилась «в войне с Россией в 2014 году, когда украинская армия отдала Крым и собственный Черноморский флот».

Крым вошел в состав России после состоявшегося там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова выступили за воссоединение.