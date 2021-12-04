Убившая насильника женщина избежала наказания

В Одесской области женщине, случайно убившей пытавшегося ее изнасиловать мужчину, удалось избежать наказания, сообщает ТСН со ссылкой на оправдательное решение Беляевского районого суда Одесской области. Ей удалось выкрутить руку, в которой у нападавшего был нож, и зарезать его.

Следователи выяснили, что находящийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина начал приставать к девушке и склонять ее к интиму. Получив отказ, он вышел из ее комнаты, вернулся с ножом в руке и начал ей угрожать.

«Подозреваемая, опасаясь за свою жизнь, руководствуясь внезапно возникшим умыслом, направленным на остановку противоправных действий последнего, схватила своими руками правую руку мужчины, в которой он держал нож, выкрутила ее, направив лезвие ножа в сторону груди мужчины, и применяя физическую силу воткнула нож в грудь мужчины», — говорится в материалах суда.

Женщина на суде отказалась признать свою вину. Ее сосед рассказал, что она вместе с убитым работала по хозяйству и ранее конфликтов между ними не было. В итоге суд оправдал подозреваемую в связи с отсутствием в ее действиях состава преступления.

В июне во французском городе Шалон-сюр-Сон освободили Валери Бако (Valerie Bacot), убившую отчима-насильника. Суд приговорил мать четверых детей к одному году лишения свободы и трем годам условно. Однако женщина смогла избежать тюрьмы, поскольку ей засчитали срок заключения в период предварительного следствия.