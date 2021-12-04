В Грузии назвали срок перевода Саакашвили из больницы в тюрьму

Глава Минздрава Грузии Тикарадзе: экс-президенту Саакашвили не нужно лечение за рубежом

Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе оценила лечение, которое проходит экс-президент страны Михаил Саакашвили. Политик получает нужную медицинскую помощь в республике и не нуждается в переводе за рубеж, заявила министр в интервью телеканалу «Рустави 2».

«Я не представляю, чтобы у грузинских врачей не было достаточной компетенции для обеспечения пациента всем необходимым. Исходя из этого, мы не вели никаких консультаций, чтобы доставить пациента за рубеж и там продолжить его лечение», — подчеркнула Тикарадзе.

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Министр также назвала срок перевода Саакашвили из больницы в тюрьму, отвечая на соответствующий вопрос журналистов. По ее словам, это зависит от процесса восстановления здоровья осужденного. Тикарадзе подчеркнула, что сейчас политика не планируют выписывать из военного госпиталя Гори, поскольку кроме начала приема пищи ему нужны и другие процедуры.

«Важным является то, чтобы он был полностью восстановлен, только после этого возможна будет его выписка», — заключила глава Минздрава Грузии.

Ранее мать Саакашвили Гиули Аласания назвала его нахождение в Грузии «очень небезопасным». Аласания призналась, что ей неспокойно и она испытывает страх за его судьбу. Она также призвала вернуть политика на Украину.