Мать Саакашвили призвала вернуть его на Украину

Мать политика экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания заявила, что его пребывание в родной стране является небезопасным. Она призвала вернуть политика на Украину в эфире телеканала «Украина».

Аласания подчеркнула, что ее сын находится не в лучшем состоянии. Она рассказала, что ушла со встречи с ним в удрученных чувствах, поскольку политик выглядел не очень хорошо. Мать экс-президента призналась, что ей неспокойно и она испытывает страх за его судьбу.

Материалы по теме Сыграл по-крупному. Саакашвили тайно пробрался в Грузию и сел в тюрьму. Что ждет бывшего президента и его сторонников? Возвращение блудного Михо Зачем Зеленский вернул Саакашвили в политику, несмотря на международный скандал?

«Я считаю, что нахождение моего сына в Грузии — это очень небезопасно для него. И я обращаюсь к вам всем с просьбой как-нибудь помочь его вернуть обратно на Украину. В конце концов, в настоящее время он является гражданином Украины», — подчеркнула Аласания.

Ранее Грузия исключила передачу Саакашвили Украине. По словам премьер-министра страны Ираклия Гарибашвили, это исключено, как и досрочное освобождение политика.

29 ноября Саакашвили доставили из Горийского военного госпиталя, где он проходит лечение после 50-дневной голодовки, в Тбилисский городской суд. Экс-президент впервые появился на публике после задержания 1 октября. Саакашвили обвиняют в причастности к силовым действиям полиции и спецслужб, в результате которых сотни демонстрантов попали в больницы со средними и тяжелыми травмами. К зданию суда пришли сторонники Саакашвили, чтобы поддержать его.