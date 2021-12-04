Раскрыто состояние пострадавших на шахте «Листвяжная»

Губернатор Цивилев: в стационарах после взрыва на «Листвяжной» находятся три человека

В стационарах после взрыва на кемеровской шахте «Листвяжная» находятся три человека. Об этом заявил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.

«Один — средней степени тяжести и двое в удовлетворительном состоянии. 96 человек находятся на амбулаторном лечении», — говорится в сообщении.

Губернатор отметил, что по состоянию на 12:00 4 декабря из стационаров были выписаны 13 человек.

Ранее спасатели установили местонахождение 14 погибших, поиск тел 15 шахтеров продолжается. Всего после аварии подняли тела 22 человек.

Утром 25 ноября стало известно о взрыве метана на шахте Листвяжная в Кемеровской области. В результате ЧП погиб 51 человек, в том числе пять горноспасателей, которые отправились на поиски шахтеров. По последней информации, пострадали 99 человек.