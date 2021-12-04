Вирусолог назвал условие для введения локдауна в России после Нового года

Вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта Петр Чумаков назвал условие для введения локдауна в России после Нового года. Его слова передает URA.RU.

По словам Чумакова, такое возможно, если выяснится, что омикрон-штамм коронавируса вызывает тяжелую форму заболевания. «Пока такого нет. Это будет зависеть от конкретной эпидемиологической обстановки. И тогда власти будут принимать решения, исходя из наличия свободных коек», — пояснил он.

Как отметил вирусолог, основным фактором для принятия решения является возможность медицины справляться с увеличивающимся наплывом больных COVID-19. Если с этим будут проблемы, то локдаун могут все-таки ввести, выразил мнение он.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина заявила, что вопрос о возможном введении локдауна в России из-за нового омикрон-штамма коронавируса требует более тщательного изучения этой разновидности. Она отметила, что считает введение ограничительных мер странами, столкнувшимися с омикрон-штаммом, оправданным, поскольку не каждая система здравоохранения справится с наплывом новых больных.