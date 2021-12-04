Медведева переизбрали главой «Единой России»

На съезде «Единой России» заместителя председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева переизбрали председателем партии. Об этом пишет ТАСС.

«Мы и дальше обязаны работать со всеми, кто к нам обратился. Будем стараться помочь каждому человеку вне зависимости от его политических убеждений», — заявил экс-президент России во время своего выступления. Председателем Высшего совета партии был переизбран полномочный представитель президента России по урегулированию на Украине Борис Грызлов.

Также, выступая на съезде партии, Медведев доложил, что России удалось избежать сверхтяжелых последствий в период пандемии COVID-19. Он отметил, что два последних года Россия и весь мир живут в новой реальности пандемии, которая «драматически изменила вообще всю привычную жизнь, всю среду обитания».