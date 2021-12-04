Захарова дала совет американцам после прогноза о вторжении России на Украину

Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала американской прессе переключить внимание на агрессивные действия не России, а США. Так она отреагировала на западные публикации о значительном скоплении российских войск на границе с Украиной, ее слова приводит «Коммерсантъ».

Дипломат сочла необоснованными сведения американцев о якобы прогнозируемой на 2022 год и ведущейся Москвой подготовке ко вторжению на территорию Украины. «Российские вооруженные силы на российской территории — законное право суверенного государства», — пояснила она.

По мнению Захаровой, в США нагнетают ситуацию. Она предложила американским журналистам сосредоточиться на действиях НАТО на границе с Украиной. По словам Захаровой, западные СМИ вновь действуют по «классической тактике» — в новых публикациях американцев «впечатляет только масштаб наглости и вранья».

Накануне в США заявили, что Россия готовит наступление на Украину в первые недели 2022 года. По данным разведки, во вторжении могут быть задействованы до 175 тысяч российских военных, половина из которых уже находится на границе с Украиной. Отмечается, что Россия в ближайшее время готовится перебросить к украинской границе 100 батальонных тактических групп вместе с бронетехникой, артиллерией и прочей техникой.