В Минтрансе прокомментировали возможность ограничений на личные автомобили

Минтранс: до 2035 года не предусматриваются ограничения в использовании личного транспорта

Согласно транспортной стратегии России до 2035 года, не предполагается ограничивать использование всех видов транспорта, включая личные автомобили. Так прокомментировали возможность ограничений в пресс-службе Минтранса, передает ТАСС.

«Мероприятия стратегии направлены на увеличение мобильности и качества жизни граждан, последовательное развитие всех видов транспорта», — заявили в ведомстве.

Там добавили, что в стратегии важным является повышение экологичности транспорта, а также увеличение доли общественного транспорта в городах.

В Минтрансе подчеркнули, что развитие городского транспорта позволяет улучшить качество городской среды.

Ранее Минтранс принял решение отказаться от проверки QR-кодов о вакцинации пассажиров авиарейсов перед покупкой билетов — сертификат станут проверять только перед регистрацией на рейс. До этого замглавы Минтранса Кирилл Богданов заявил, что проверка цифровых документов у пассажиров самолетов будет внедрена в России не позднее февраля.