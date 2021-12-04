В России вступит в силу новый порядок взаимодействия ГАИ с автошколами

ТАСС: Новый порядок взаимодействия ГАИ с автошколами вступит в силу с 1 марта 2022 года

Новый порядок взаимодействия Госавтоинспекции (ГАИ) с автошколами вступил в силу с 1 марта 2022 года. Соответствующий приказ подписал глава МВД России Владимир Колокольцев, передает ТАСС.

Правила будут действовать до 1 марта 2028 года. Изначально изменения планировались с 1 апреля текущего года, причины, по которым сроки были перенесены, не сообщаются.

Так, автошколы должны предоставить в экзаменационные учреждения ГИБДД список учащихся не позднее, чем за десять дней до начала водительской практики. Уведомления направляются по почте или через личный кабинет на «Госуслугах».

Должностные лица проверяют наличие среди кандидатов на водительские права тех, кто их лишился или людей, имеющих противопоказания на управление автомобилем. Проверяется организация, выдавшая медицинские справки. В случае выявления недопусков информация направляется обратно в автошколу в течение трех дней.

Также предусматривается порядок взаимодействия для проведения экзамена. В ГАИ направляется заявление с указанием количества сдающих, периода и времени сдачи, категорий и подкатегорий транспортных средств.

Автошкола может получить отказ в назначении места и времени проведения экзамена, основанием является отсутствие лицензии на проведение образовательной деятельности, ее приостановка или аннулирование. О результатах рассмотрения заявления сообщается не позднее трех дней после принятия решения, график проведения экзаменов публикуется на официальном сайте Госавтоинспекции.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что в рамках транспортной стратегии России до 2035 года россиян решили ограничить в использовании личных автомобилей ради общественного транспорта. В рамках плана предлагается минимизировать использование транспортных средств с неэкологичными двигателями, установить «цифровой контроль» за дорожным шумом и более чем в тысячу раз нарастить число заправок для электромобилей.

