Российский кинокритик ответил на сообщения об обматерившем его Ридли Скотте

Кинокритик Долин об обматерившем его Ридли Скотте: я сам нарвался на грубость

Российский кинокритик Антон Долин ответил на сообщения об обматерившем его британским кинорежиссере Ридли Скотте и заявил, что «сам нарвался на грубость». Свой комментарий относительно обсуждения данной ситуации в прессе он оставил в Facebook-аккаунте.

В своем сообщении кинокритик возмутился тем, что ситуация, которая произошла между ним и режиссером, получила широкое освещение и излишнее, на его взгляд, внимание. Он предположил, что «причина того, что "новость" была раздута, — повальная радость тысяч людей от того, что кто-то (причем очень знаменитый) поставил на место "этого Долина"».

Также кинокритик раскрыл детали интервью с Ридли Скоттом, в котором режиссер нецензурно выразился. По словам Долина, разговор с 84-летним кинематографистом состоялся в сентябре, в то время в Сочи проходил «Кинотавр» и критик принимал участие в фестивале. Предполагалось, что у Долина будет короткое пятиминутное онлайн-интервью, однако оно длилось в два раза больше. Кроме того, по признанию Долина, было несколько других важных обстоятельств: в гостинице, откуда он работал, были проблемы с сетью, из-за кинофестиваля критик был загружен работой, а во время подготовки к интервью с Ридли Скоттом он узнал, что беседа состоится намного раньше.

По его рассказу, узнав, что интервью с режиссером будет через пять минут, он принялся «срочно налаживать связь и устанавливать компьютер, толком не успев подготовить вопросы». Во время беседы, когда вопросы режиссеру иссякли, он спросил о реалистичности нового фильма «Последняя дуэль» по сравнению с предыдущими.

«Скотт, кажется, обиделся. Будь ситуация чуть другой, я был бы осторожнее и деликатнее», — отметил Долин. Он добавил, что жаловаться на случившееся ему не пришло в голову: «В моем понимании, я сам нарвался на грубость».

«Никакой воображаемой многими подоплеки у инцидента не было. И Скотт не послал "Антона Долина", он послал анонимного для него интервьюера — одного в ряду десятков других. Он не знал и не знает, что в своей стране я критик», — заключил Долин.

Ранее Долин опубликовал на YouTube новый выпуск программы «Радио Долин». Он посвятил передачу творчеству Ридли Скотта, снявшего первую часть «Чужого», «Гладиатора», «Бегущего по лезвию», «Марсианина» и другие картины. В выпуске критик вставил отрывок интервью, которое он взял у Скотта. В беседе кинокритик отметил, что фильм «Последняя дуэль» обладает гораздо большим реализмом, чем предыдущие работы режиссера — «Робин Гуд» и «Царство небесное». В ответ на этот комментарий Скотт обматерил собеседника и послал его. «Пошел на ***», — заявил режиссер.