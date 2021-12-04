Мужчина экстренно посадил самолет на мосту и попал в аварию с грузовиком

Житель Германии экстренно посадил одномоторный самолет на мосту и сразу же попал в аварию с грузовиком, сообщает пресс-служба полиции города Пирмазенс.

72-летний мужчина, пребывая в воздухе, понял, что судно находится в аварийном состоянии. Он принял решение срочно посадить его на ближайшей автомагистрали. Пилот получил легкие травмы, а водитель грузовика не пострадал. Сейчас движение на трассе восстановлено, сообщает полиция.

Ранее британский пилот, который следовал по маршруту Лондон — Болонья, столкнулся при заходе на посадку со стаей цапель. Лобовое стекло лайнера забрызгало внутренностями птиц, а нескольких засосало в турбины воздушного судна. Пилоту удалось посадить самолет.