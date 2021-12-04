В Чехию захотели пригласить «порядочных» русских

Чехия могла бы повторить свой жест 100-летней давности и стать домом для «порядочных» русских эмигрантов, которые не хотят жить в современной России. Такие граждане способны внести вклад в развитие страны и принести ей пользу, пишет Forum 24.

Автор издания, предложивший пригласить россиян, напомнил, что Чехословакия в 1919 году предложила убежище десяткам тысяч русских и украинцев, сбежавших от большевистского террора. По его словам, страна может гордиться принятым решением, ведь благодаря ему она получила «трудолюбивых и умных людей». Теперь, уверен автор, пришло время вновь обратить свой взор в сторону граждан России.

Отмечается, что властям следует установить определенные требования при принятии россиян, чтобы избежать ситуации, при которой Чехию приедут покорять «обычные бандиты». Автор издания также высказал мнение о том, что среди оппозиционно настроенных граждан немало образованных и умных людей.

Ранее глава МИД Чехии Якуб Кулганек призвал Россию и НАТО сесть за стол переговоров. «Россия должна отказаться от ненужных провокаций [в Восточной Европе]. Это будет тяжело, но одновременно Россия и НАТО должны стремиться вернуться за стол переговоров и к восстановлению диалога», — заявил министр.