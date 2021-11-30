В Чехии призвали НАТО и Россию вернуться за стол переговоров

Глава МИД Чехии Кулганек призвал РФ и НАТО сесть за стол переговоров и восстановить диалог

Глава МИД Чехии Якуб Кулганек призвал Россию и НАТО сесть за стол переговоров. Его слова передает ТАСС.

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«Россия должна отказаться от ненужных провокаций [в Восточной Европе]. Это будет тяжело, но одновременно Россия и НАТО должны стремиться вернуться за стол переговоров и к восстановлению диалога», — заявил министр иностранных дел Чехии в преддверии встречи глав внешнеполитических ведомств Североатлантического альянса в Риге.

По мнению Кулганека, сейчас инициатива в противостоянии Москвы и Брюсселя находится на стороне Кремля. По его словам, в НАТО готовы к диалогу с Россией. Однако, как отметил министр, заседание Россия — НАТО уже два года не проводится по инициативе Москвы.

29 ноября генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что верит в возможность диалога с Россией. Однако он также отметил, что странам Североатлантического альянса необходимо продемонстрировать единство, чтобы «России не захотелось напасть на какую-то из стран НАТО».

Ранее президент России Владимир Путин объяснил дипломатический конфликт с НАТО нелогичностью политики представителей альянса. По его мнению, российских дипломатов при НАТО выслали из Брюсселя без каких-либо причин, и Москва ответила аналогично, закрыв военную миссию альянса.