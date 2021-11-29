Генсек НАТО поверил в возможность диалога с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что верит в возможность диалога с Россией. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я верю в диалог с Россией, это наш сосед. Нам нужно снизить потенциальные риски, которые могут возникнуть», — сказал генсек журналистам во время посещения военного полигона в Латвии. По его словам, странам североатлантического альянса необходимо показать, что они «едины как никогда» для того, чтобы «России не захотелось напасть на какую-то из стран НАТО».

Также Столтенберг подчеркнул, что НАТО хочет не воевать с Россией, а «предотвратить любую агрессию России».

Ранее президент России Владимир Путин объяснил разрыв отношений с НАТО нелогичными действиями представителей альянса. По его мнению, российских дипломатов при НАТО выслали из Брюсселя без каких-либо причин, и Москва ответила аналогично, закрыв военную миссию альянса. Путин считает, что альянс настроен на активную конфронтацию с Россией. В подтверждение президент рассказал о «настырном и демонстративном» приближении военной инфраструктуры НАТО к российским границам.

Североатлантический альянс и Россия в октябре 2021 года взаимно выслали своих дипломатических сотрудников. Обострение случилось с подачи генерального секретаря Йенса Столтенберга, который сократил численность российской миссии в Брюсселе до 10 человек. Россия считает, что альянс активно строит планы по расширению, в том числе в Среднюю Азию.