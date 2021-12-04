Пушилин назвал число граждан России среди жителей ДНР

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал число граждан России среди ее жителей в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По его словам, в Донецкой народной республике на данный момент проживает около 2,3 миллиона человек. Из них около 350 тысяч жителей уже получили гражданство России по упрощенной схеме. При этом он добавил, что из-за коронавируса процесс получения паспортов России замедлился.

В этой же беседе Денис Пушилин призвал президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры о «соседстве». Он подчеркнул, что речь уже не идет об одном государстве. По его словам, хотя с избранием Зеленского президентом и была небольшая надежда, что он пойдет на переговоры с ДНР и ЛНР, было понятно, что США не дадут ему этого сделать.