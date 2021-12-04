Глава ДНР призвал Зеленского начать переговоры о «соседстве» с Украиной

Глава ДНР Пушилин: нам стоило бы сесть и поговорить с Зеленским о «соседстве»

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин призвал президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры о «соседстве». Об этом он рассказал в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

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Пушилин отметил, что руководству самопровозглашенных республик и Зеленскому в любом случае стоило бы сесть и поговорить. Он подчеркнул, что речь уже не идет об одном государстве. По его словам, хотя с избранием Зеленского президентом и была небольшая надежда, что он пойдет на переговоры с ДНР и ЛНР, было понятно, что США не дадут ему этого сделать.

Ранее Пушилин допустил обращение за помощью не только к России, но и к Белоруссии в случае войны с Украиной. «Я не исключаю, что мы будем обращаться в адрес России. Может быть, и в адрес Белоруссии — заявления Александра Григорьевича [Лукашенко] мы тоже услышали. Поэтому посмотрим и будем действовать по ситуации», — сказал Пушилин. Он также заявил, что Украина «готовится к развязыванию полномасштабных боевых действий», что видно «по перечню явных и скрытых признаков».

