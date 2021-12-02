Глава ДНР допустил обращение за помощью к Белоруссии в случае боевых действий

Глава ДНР Пушилин: республика может обратиться к Белоруссии за помощью в случае войны

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин допустил обращение за помощью не только к России, но и к Белоруссии в случае войны с Украиной. Об этом 2 декабря сообщает РИА Новости.

«Я не исключаю, что мы будем обращаться в адрес России. Может быть, и в адрес Белоруссии — заявления Александра Григорьевича [Лукашенко] мы тоже услышали. Поэтому посмотрим и будем действовать по ситуации», — сказал Пушилин.

Он утверждает, что Украина «готовится к развязыванию полномасштабных боевых действий», что видно «по перечню явных и скрытых признаков».

Ранее Пушилин заявил, что ДНР рассчитывает на свои силы, но может обратиться к России за помощью.

Лукашенко заявил, что «если Россия окажется перед агрессией со стороны Украины», то Белоруссия будет «в теснейшей связке юридически, экономически, политически с Россией».

В последние недели на Западе и Украине звучат заявления об угрозе российского вторжения. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что «это нагнетание может быть попыткой скрыть собственную подготовку по силовому решению проблемы Донбасса».