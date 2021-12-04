Раскрыты сроки поступления ракеты «Циркон» на вооружение в российский флот

ТАСС: гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон» могут появиться у ВМФ России в 2025 году

Новейшие гиперзвуковые крылатые ракеты «Циркон» могут появиться в вооружении Военно-морского флота (ВМФ) России в 2025 году. Такие сроки поступления ракеты раскрыл источник ТАСС.

В 2025 году ракеты поступят на вооружение вместе с первым штатным носителем — атомной подводной лодкой (АПЛ) проекта 885М «Пермь».

«Государственные испытания "Циркона" для АПЛ ориентировочно завершатся в 2025 году. В них примет участие первый штатный носитель "Цирконов" — "Пермь". Тогда же планируется, что лодка вместе с ракетами поступит на вооружение ВМФ России», — заявил источник агентства.

В Реутовском НПО машиностроения, где были разработаны ракеты, не прокомментировали агентству эту информацию.

27 ноября сообщалось, что в Реутовском НПО машиностроения приступили к серийному изготовлению новейших гиперзвуковых крылатых ракет «Циркон». При этом там отметили, что «государственные испытания этого изделия с надводного носителя будут продолжаться».