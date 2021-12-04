Глава ДНР назвал ситуацию в регионе одной из самых серьезных с 2014 года

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин назвал ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе одной из самых серьезных с 2014 года. Об этом он заявил в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Пушилин отметил, что в регионе происходит очередное обострение. Он подчеркнул, что по количеству техники, стянутого личного состава и той истерии, которая звучит в Киеве, оно является одним из самых серьезных с 2014-2015 годов. При этом, по словам главы ДНР, может быть все, что угодно.

Ранее Пушилин призвал президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры о «соседстве». Глава ДНР отметил, что руководству самопровозглашенных республик и Зеленскому в любом случае стоило бы сесть и поговорить. Он подчеркнул, что речь уже не идет об одном государстве. По его словам, хотя с избранием Зеленского президентом и была небольшая надежда, что он пойдет на переговоры с ДНР и ЛНР, было понятно, что США не дадут ему этого сделать.

