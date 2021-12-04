Стали известны главные цели визита Путина в Индию

Посол Кудашев: президент России Путин заключит с Индией соглашения по обороне и космосу

Ожидается, что в ходе визита президента России Владимира Путина в Индию 6 декабря между странами будут заключены договоры в сферах обороны, космоса, транспорта, науки и техники и образования. Главные цели поездки российского лидера назвал посол РФ в Нью-Дели Николай Кудашев, передает ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что это далеко не полный перечень готовящихся двусторонних соглашений между Москвой и Нью-Дели. По его словам, также возможны договоренности в сфере военно-технических связей. Со слов посла стало известно, что по результатам российско-индийского саммита будет сделано масштабное политическое заявление.

«Это будет документ большой значимости, охватывающий практически все стороны двусторонних связей», — отметил Кудашев. По его словам, заявление отразит направления международного сотрудничества, повестку дня ООН, вопросы реформирования этой организации и урегулирования региональных конфликтов.

Также Кудашев анонсировал, что 6 декабря пройдут переговоры президента Путина с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, встречи глав МИД РФ и Индии Сергея Лаврова и Субраманиама Джайшанкара, а также министров обороны обеих стран Сергея Шойгу и Раджнатха Сингха и заседание межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству.

Посол России отметил сложность обстановки, в которой состоится встреча на высшем уровне. По его словам, условия пандемии и появление нового омикрон-штамма коронавируса усугубляются ситуацией на российско-украинской границе и другими провокациями противников единого пространства взаимодействия от Лиссабона до Владивостока.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров, говоря о конфронтационных схемах США в Азиатско-Тихоокеанском регионе, отметил значимость «тройки» РИК (Россия, Индия, Китай). По словам министра, Москва, Нью-Дели и Пекин продолжают выступать за демократизацию международных отношений.