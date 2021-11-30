Лавров назвал конфронтационными схемы США по сдерживанию других стран

США совместно с союзниками используют конфронтационные схемы в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) для сдерживания других стран. Глава министерства иностранных дел России Сергей Лавров упрекнул Вашингтон в нарушении «конструктивных, объединительных тенденций в АТР», передает ТАСС.

Тем не менее министр назвал партнеров, разделяющих подход Москвы к политике в регионе. «Это наше ближайшее окружение. Это и ЕАЭС, ОДКБ, СНГ, но и более широкие партнерства, прежде всего ключевая евразийская организация — ШОС и такое новое объединение, как БРИКС», — отметил дипломат.

Лавров также подчеркнул значимость «тройки» РИК (Россия, Индия, Китай). «Совсем недавно состоялась видеоконференция. Мы одобрили развернутый документ. Продолжаем выступать за демократизацию международных отношений», — заключил глава МИД.

Ранее сообщалось, что США расширят военное присутствие и усилят соответствующую инфраструктуру в Австралии в рамках стратегии сдерживания КНР. Также планируется расширение инфраструктуры на островах Тихого океана и базирование авиации в Австралии на ротационной основе.

Отношения западных стран и Китая обострились на фоне конкуренции в Южно-Китайском море. Пекин заявляет, что значительная часть международных вод в Азиатско-Тихоокеанском регионе принадлежит КНР. Речь идет о спорных морских пространствах в районах Тайваня, Филиппин, Вьетнама, Малайзии и других. Правительство Китая принимает меры для усиления контроля за морскими путями, через которые проходит мировая торговля.