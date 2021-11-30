Пентагон: США расширят военную инфраструктуру в Австралии и на островах Тихого океана

США расширят военное присутствие и усилят соответствующую инфраструктуру в Австралии в рамках стратегии сдерживания КНР. Об этом заявила исполняющая обязанности заместителя помощника министра обороны США по политическим вопросам Мара Карлин, пишет РИА Новости.

По ее словам, также планируется расширение инфраструктуры на островах Тихого океана и базирование авиации в Австралии на ротационной основе.

Карлин подчеркнула, что США намерены размещать в Австралии истребительную и бомбардировочную авиацию.

Ранее замминистра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн заявил, что создание трехстороннего альянса AUKUS между США, Великобританией и Австралией ставит целью раздувание холодной войны, нарушает положения Договора о нераспространении и создает угрозу ядерной катастрофы в Тихоокеанском регионе.