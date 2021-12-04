США объявят о введении новых санкций в рамках «Саммита за демократию»

Reuters: Минфин США введет санкции против коррупционеров в рамках «Саммита за демократию»

Министерство финансов США на следующей неделе намерено объявить о введении ряда новых санкций в рамках проводимого американской администрацией «Саммита за демократию». Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя ведомства.

По информации агентства, рестрикции введут в отношении лиц, которые, по версии Вашингтона, причастны к коррупции, серьезным нарушениям прав человека, а также занимаются подрывом демократии. Ведомство отказалось обнародовать конкретную информацию о тех, кто попадет под ограничения.

Минфин также собирается объявить о предложениях, которые направлены на ликвидацию лазеек в законодательстве, позволяющих коррупционерам использовать рынок недвижимости.

24 ноября Государственный департамент США пригласил на «Саммит за демократию», который проведут 9-10 декабря в режиме видеоконференции, 110 стран и территорий. При этом в списке приглашенных отсутствуют Россия, Китай Турция, Саудовская Аравия и ряд других стран — в том числе традиционные союзники США.