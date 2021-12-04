Назван недостаток Tesla в русские морозы

Американский электромобиль Tesla может быть неудобен для использования в российские морозы, так как из-за низких температур запас хода машины падает. Об этом рассказал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, его цитирует ТАСС.

«Могу сказать из собственного опыта: автомобиль постоял полтора часа на морозе, мороз был минус 30. Я еле доехал до дома, потому что вместо заявленных 450 километров осталось меньше 100 километров [запаса хода], а по факту — и того меньше», — рассказал Мантуров.

По его словам, накопители энергии не до конца разработаны для климатических условий России. Чтобы через 20-30 лет транспортная отрасль состояла из автомобильного и авиационного транспорта, нужно усовершенствовать электрические двигатели и батареи, считает он.

Ранее, в мае, основатель компании Tesla Илон Маск заявил, что захотел построить завод по производству электромобилей в России. После этого с предложением о строительстве к нему обратились сразу несколько губернаторов. Первым претендентом на строительство завода Tesla стала Калужская область.