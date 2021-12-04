Названа неожиданная польза минеральной воды

Нутрициолог Алена Степанова рассказала о многочисленных полезных свойствах минеральной воды, пишет РИА Новости.

Столовая минеральная вода содержит меньше всего солей, до одного грамма на лить. Далее идет лечебно-столовая, в которой концентрация солей достигает до десяти граммов на лить. В лечебных этот показатель превышает десяти граммов на лить. По словам специалиста, столовую минеральную воду можно пить без ограничений. Ее используют при приготовлении блюд. «Лечебные и лечебно-столовые только в лечебно-профилактических целях», — объяснила Степанова.

Минеральные воды можно разделить еще на несколько категорий. Так, хлоридные используются как стимулятор обмена веществ, помогают при расстройствах желудочно-кишечного тракта. Гидрокарбонатные воды способны снизить кислотность желудочного сока, их рекомендуют пить при наличии камней в почках. Сульфатные незаменимы при сахарном диабете или ожирении. Смешанные минеральные воды, к примеру гидрокарбонатно-сульфатные, показаны при гастритах и язвах.

По содержанию микроэлементов минеральная вода может быть калиевая, магниевая, йодистая, бромистая, кремнистая, натриевая. Специалист назвала неожиданную пользу минеральной воды. «Магниевое-сульфатные воды эффективны при запорах, заболеваниях желчевыводящих путей, атеросклерозе», — указала она.

Ранее россиян предупредили, что минеральная вода в больших количествах может быть опасна для здоровья из-за содержащихся в ней растворенных солей.