При извержении вулкана в Индонезии погиб один человек

При извержении вулкана Семеру на острове Ява в Индонезии погиб один человек, 41 пострадал

При извержении вулкана Семеру на востоке индонезийского острова Ява погиб один человек. О пострадавших сообщает РИА Новости, видеозапись с места происшествия появилась в Telegram-канале «Известий».

По словам замглавы администрации округа Индаха Масдара, погибший проживал в округе Лумаджанг. Также Масдара сообщил, что 41 человек получил ожоги различной степени тяжести. Власти приступили к эвакуации жителей близлежащих районов, однако густой дым затрудняет процесс.

Уточняется, что в результате извержения одну из дорог перекрыло раскаленным вулканическим пеплом. Мост в этом районе полностью уничтожен.

19 сентября началось извержение вулкана около озера Кабеса-де-Вака в муниципалитете Эль-Пасо (Канарские острова, Испания). По прогнозам от 22 сентября, стихийное бедствие должно прекратиться через 84 дня после начала извержения.