Диетолог опровергла устоявшийся миф об употреблении двух литров воды в день

Выводы американских ученых, разрушившие данные о том, что человеку для поддержания здоровья следует ежедневно выпивать по два литра воды, звучат убедительно, заявила в разговоре с Пятым каналом врач-диетолог Юлия Чехонина. Она пояснила, что важно употреблять два литра — только не воды, а жидкости в целом, опровергнув тем самым устоявшийся миф.

Специалист отметила, что жидкость присутствует в составе многих продуктов питания. «В составе еды мы тоже получаем воду — до 800 миллилитров. Еще около 400 миллилитров образуется у нас в организме — это эндогенная жидкость», — сказала Чехонина.

Диетолог подчеркнула, что точное количество жидкости, нужное человеку, вычисляется из расчета на каждый килограмм нормальной массы тела. То есть изначально необходимо выяснить, какая масса для пациента может считаться нормальной — исходя из остальных его физиологических параметров.

Если человек борется с избыточным весом, на лишние килограммы не стоит увеличивать объем жидкости, добавила врач.

Ранее диетолог Яна Гришина раскрыла пользу горького шоколада: по ее словам, в нем содержится меньше сахара и больше антиоксидантов, чем в молочном. При употреблении этого продукта большая часть калорий приходит из жиров, а не из углеводов. Кроме того, диетолог назвала горький шоколад источником минералов.