Диетолог раскрыла пользу горького шоколада

Диетолог Яна Гришина объяснила россиянам, почему в ежедневный рацион стоит включить горький шоколад. По ее словам, темным лакомством считается то, в котором не менее 55 процентов натурального какао, в то время как в молочном лишь 25-35 процентов, сообщает РИА Новости.

Специалист раскрыла пользу горького шоколада: по ее словам, в нем содержится меньше сахара и больше антиоксидантов, чем в молочном. При употреблении этого продукта большая часть калорий приходит из жиров, а не из углеводов. Кроме того, диетолог назвала горький шоколад источником минералов.

«Черный шоколад — отличный источник железа, магния, меди, марганца и других минералов, к тому же он поднимает настроение», — подчеркнула Гришина.

Врач сообщила, что дневная норма горького шоколада составляет около 20 граммов. «Однако не стоит есть шоколад на голодный желудок и употреблять его в качестве перекуса», — заключила она.

Ранее диетолог Юлия Чехонина заявила, что продукты с высоким содержанием сахара отнимают энергию и вызывают внезапную усталость. При этом горький шоколад не вызывает резких колебаний уровня глюкозы в крови, отметила эксперт.