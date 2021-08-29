В Японии поделились впечатлениями от российских сырков и шоколадок

В Японии продается все больше недорогих и при этом вкусных сладостей из России. Об этом рассказал обозреватель портала Yahoo News Japan Юки Токунага.

Японец поделился своими впечатлениями от российской кондитерской продукции. В частности, он упомянул шоколад «Аленка» и восхитился его запоминающимся вкусом и разнообразием начинок. Токунага предположил, что название сладости является уменьшительно-ласкательной формой имени Елена и на японском оно может звучать как «Елена-тян». Он также рассказал, как во время обучения в России покупал такие шоколадки и делился ими с однокурсниками, за что те называли его «чудаком».

Кроме того, журналист вспомнил про российские глазированные сырки и перевел их название как «творог-тян». Токунага заявил, что десерт показался ему приятным «как по своей структуре, так и по вкусу», и отметил его популярность и распространенность в России.

В прошлом году китайский блогер назвал самые необычные российские продукты и блюда. Наибольшее удивление у него вызвали вареники и рисовая каша с клубникой, соленое сало, селедка под шубой, пирожное «картошка» и шоколад «Аленка». При этом он обратил внимание на «невыносимо пронзительный взгляд», который смотрел на него с обертки сладости.