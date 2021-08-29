Из жизни
 
Последние новости
В Кабуле раздался мощный взрыв
В фитнес-клубе Москвы внезапно умер бывший депутат Госдумы
Россиянин погиб во время застолья от выстрела из ружья 
В Кандагаре запретили музыку и работу женщин-ведущих
В Кабуле сообщили о ракетном ударе по жилому дому
Шойгу заявил о возможности России производить самолеты для региональной авиации
Опубликовано видео с попаданием российского зенитчика по китайской ракете
Названа дата начала регулярных полетов «самолетов XXI века»
Диетолог назвала самый полезный орех
Новости партнеров
Прослушать новость

В Японии поделились впечатлениями от российских сырков и шоколадок

Японец восхитился российскими сырками и шоколадкой «Елена-тян»
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Виталий Белоусов / РИА Новости

В Японии продается все больше недорогих и при этом вкусных сладостей из России. Об этом рассказал обозреватель портала Yahoo News Japan Юки Токунага.

Японец поделился своими впечатлениями от российской кондитерской продукции. В частности, он упомянул шоколад «Аленка» и восхитился его запоминающимся вкусом и разнообразием начинок. Токунага предположил, что название сладости является уменьшительно-ласкательной формой имени Елена и на японском оно может звучать как «Елена-тян». Он также рассказал, как во время обучения в России покупал такие шоколадки и делился ими с однокурсниками, за что те называли его «чудаком».

Кроме того, журналист вспомнил про российские глазированные сырки и перевел их название как «творог-тян». Токунага заявил, что десерт показался ему приятным «как по своей структуре, так и по вкусу», и отметил его популярность и распространенность в России.

В прошлом году китайский блогер назвал самые необычные российские продукты и блюда. Наибольшее удивление у него вызвали вареники и рисовая каша с клубникой, соленое сало, селедка под шубой, пирожное «картошка» и шоколад «Аленка». При этом он обратил внимание на «невыносимо пронзительный взгляд», который смотрел на него с обертки сладости.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Назван лучший молочный шоколад
Китайский блогер назвал самые необычные российские блюда
Американская рэперша назвала русскую кухню худшей в мире варварской едой
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0131 июля
Келли О'Нил в сериале Swamp Murders: The Chameleon Killer

Убийца-хамелеон.

Полиция 12 лет гонялась за неуловимой преступницей. Перехитрив всех, она унесла свои тайны в могилу
09:0224 августа

Мужчина чуть не лишился 69 миллионов рублей из-за недоверчивости

09:0724 августа

Названы самые богатые железом продукты

07:0524 августа

Четырехлетнюю девочку в Великобритании выбросили из машины во время движения

Из жизни00:01 4 июля

Одержимые огнем.

Иногда пожарные сами поджигают дома и губят людей. Зачем они это делают?
07:0024 августа

Переехавшая за границу россиянка назвала сложности в общении с иностранцами

05:0024 августа

Жених погиб за несколько часов до свадьбы

03:4824 августа

Охранника Елизаветы II арестовали по подозрению в изнасиловании новобранцев

Из жизни00:03 2 июля

«Ружье не поможет»

Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
02:0024 августа

Мужчина сделал ДНК-тест и раскрыл тайну своей матери

20:0123 августа

Мужчина нашел у себя дома полуметровую многоножку и напугал пользователей сети

19:2023 августа

Маг потребовал принести младенца в жертву для поиска сокровищ

Россия
«В США Ельцин нес ахинею»
Последний министр СССР — о крахе страны, бастующих шахтерах Донбасса и пьяных толпах в Москве
«Стало больше разрывов легких»
Новые штаммы коронавируса несут еще более опасные симптомы. Чего от них ждать?
Все материалы
Мир
«Мама упала в обморок, и они ударили ее автоматами»
Как афганские женщины жили без талибов и что их ждет теперь?
Ушли по-афгански.
Тайный сговор, страх перед талибами и коррупция: почему армия Афганистана сдала страну без боя?
Террористы с хорошими лицами.
«Талибан» пытается изменить к себе отношение. Почему ему никто не поверит?
Все материалы
Бывший СССР
А в Киеве дядька.
30 лет назад Украина добилась независимости. Почему это не сделало украинцев счастливыми?
Афганский приход.
Наркотики, оружие, шариат: чем талибы так пугают бывшие республики СССР?
Поговорите тут.
Языковые патрули, тюрьма и гонения: как в Казахстане притесняют русских?
«ОМОН зверствовал»
Год назад белорусы вышли на улицы. Как Лукашенко подавил самые массовые протесты в истории страны
Все материалы
Экономика
Россияне начали брать крупные микрозаймы
Систему кибербезопасности Сбера назвали лучшей в Европе
Бьют своих.
Зачем в Китае вводят санкции против богатейших компаний страны?
Акции «Мечела» взлетели почти на 18 процентов
Телки — на выход.
Доминированию коров в сельском хозяйстве приходит конец. Как их заменят козы и почему это выгодно?
Коронавирус оставил мир без кофе
Искусственное мясо захватывает мир.
Почему Россия оказалась к этому не готова?
Все материалы
Силовые структуры
Стало известно о службе в МВД предполагаемого убийцы девочки в Тюмени
Задержан подозреваемый в убийстве 8-летней девочки в Тюмени.
Бывший полицейский мог совершить в городе несколько убийств
Россиянка устроилась наркокурьером ради спасения возлюбленного
«Электрический провод — его знак»
Убийство восьмилетней школьницы потрясло Сибирь. Почему ее считают жертвой маньяка?
Преподавателей московского вуза заподозрили в получении взяток в биткоинах
Люди особого назначения
Советские разведчики, изменившие историю. Спецпроект «Ленты.ру»
Налоговый инспектор получил условный срок за советы по уклонению от налогов
Все материалы
Наука и техника
Дважды Герой Советского Союза летчик Борис Сафонов погиб в бою 30 мая 1942 года«У нас героем становится любой»
Кем были Герои Советского Союза, за что их лишали званий и казнили?
Нечем дышать.
Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
«Ростех» презентовал Су-75
Способен ли российский истребитель уничтожить американский F-35?
Все материалы
Спорт
Стадион «Эрнандо Силес»«Играть здесь страшно»
Где находится самый опасный стадион в мире и чем он так пугает футболистов
«Однажды кто-нибудь умрет»
Паралимпийцы калечат себя перед турнирами. Почему они верят, что это поможет победить?
Лионель Месси«Мы потеряли лучшего игрока»
Месси подписал контракт с ПСЖ. Как это изменит мировой футбол?
«Мы готовились к этому всю жизнь»
Россияне завоевали 71 медаль на Олимпиаде в Токио. Это лучший результат с 2004 года
Все материалы
Культура
Новый образ Сергея Шнурова удивил пользователей сети
Слово пацана.
В прокат вышла «Легенда о Зеленом рыцаре». Почему это лучшее фэнтези года?
Стали известны причины проверки полицией лидера Rammstein
К приехавшему в Россию лидеру Rammstein пришла полиция
«Припасть к народной груди»
Какой видит историю России Виктор Пелевин: отрывок из его нового романа
Собянин оценил вызвавшую резонанс скульптуру на Болотной набережной
Бес памяти.
Невестка Кристофера Нолана сняла фантастический триллер с играми разума и Хью Джекманом. Что с ним не так?
Все материалы
Интернет и СМИ
Врачи признали популярный в TikTok челлендж опасным
Безумные времена.
Нищета, борьба за жизнь и планета на грани катастрофы — на снимках лучших фотографов мира
Максим Галкин рассказал о неожиданном поступке пьяного Баскова
«Есть тайны, которые выдавать не следует»
В 1980-е оккультисты придумали свой интернет. Какие знания они там передавали?
В День знаний пройдет премьера подростковой драмы «Урок демократии»
Познер раскрыл свое отношение к смертной казни
Все материалы
Ценности
Наряд 68-летней жены Макрона обругали в сети
Баскетболист Деннис Родман на MTV Video Music Awards, 1995 годОколофутболка.
Как короткие топы стали символом сексуальной свободы и покорили мужчин?
Фанаты пристыдили Бородину за фото в платье с декольте
«Я ужасно боюсь за семью»
Как живет дочь афганского президента, который бежал от талибов с миллионами долларов
Оксана Самойлова показала убранство роскошной яхты с отдыха в Греции
Мать Умы Турман была баронессой и великой моделью.
Как она бросила наркомана ради буддиста и вырастила звезду Голливуда
Журналистка раскрыла способ выглядеть «дорого» без затрат
Все материалы
Путешествия
Советская сказка.
Что ждет россиян в Азербайджане и почему там должен побывать каждый
Турцию охватили пожары и новая вспышка коронавируса.
В огне погибли люди, россиян эвакуируют из отелей
«Здесь совсем другие люди»
Россиянин отправился в Пакистан за приключениями. Чем его удивила мусульманская страна?
Все материалы
Из жизни
Женщина сбросила 25 килограммов за пять месяцев без отказа от бургеров и лапши
«Ты на уровень ниже других»
История москвички, которая перебралась в Австралию за любимым и почувствовала себя там чужой
Женщина решила сэкономить и отказалась от покупки туалетной бумаги и еды
Дин Мартин, Майк Романофф и Фрэнк СинатраКнязь Михаил Голливудский.
Как нищий мальчик из Вильнюса выбился в люди и стал легендой «фабрики грез»
Оскорбленный посетителями официант получил 332 тысячи рублей чаевых
Любовь на краю света.
Влюбленные сбежали от племени, запрещавшего им быть вместе: история австралийских Ромео и Джульетты
Женщина оплатила свадьбу сына и пришла в сопровождении его бывшей жены
Все материалы
Китайцы полностью раскрыли большой кроссовер с начинкой от Lexus
Видео: GMC Yukon Denali — Land Cruiser по-американски?
Кто сказал, что у всех должны быть одинаковые «крузаки»?
Sandero опередил Volkswagen Golf и стал европейским бестселлером
Видео: cамый дорогой Porsche Cayenne в России
Если вам ничего не говорит имя Rinspeed, скажет цена: 33 миллиона рублей
Представлен новый купеобразный кроссовер Haval
Хороший парень Outlander: гид по тому, как не надоесть покупателям
Перед сменой поколений кроссовер снова модернизировали
В Японии пустят с молотка Toyota Supra, простоявшую в гараже 22 года
Все материалы
Среда обитания
Точка невозврата.
Глобальную климатическую катастрофу признали неизбежной. Что человечество может сделать для спасения?
Почти даром.
Дома в Европе начали продавать по 11 рублей. Где их найти и как купить?
«Лучше удержать квартирантов»
Сдача жилья в аренду уже не приносит дохода. Что будет с ценами?
Все материалы
Нацпроекты
Путин повысил возраст молодежи
Массовое кодирование
В России появятся цифровые рубли. Как новая валюта изменит экономику?
Школьные аттестаты захотели промаркировать QR-кодами
«Объем домашней работы вырос на 250 процентов»
Что думают о школьной удаленке родители, дети и учителя?
Приамурье впервые получит финансирование на региональные дороги по нацпроекту
Идите на свет
Россияне годами скрывали свои доходы. Как теперь их заставляют платить налоги?
Российский поселок полностью избавился от аварийного жилья
Все материалы
Моя страна
«Мы очень предприимчивый народ»
Носящая хиджаб дагестанка — о службе в армии, бизнесе, феминизме и предрассудках
«Он сразу нас обворожил»
Как российский город с населением в две тысячи человек стал местом притяжения туристов
«Кажется, что это мираж»
Сахалин стал одним из самых желанных направлений для путешествий. Чем там заняться туристам?
«В России намного больше порядка»
История эквадорца, который переехал в Петербург и полюбил местный рок
Челябинцам провели экскурсию по первой крепости города
Проект «Казанские гастроли» пройдет на всей территории Татарстана
Таежный дзен.
Как Сибирь пытается стать лучшим местом для летнего отдыха в России
Все материалы