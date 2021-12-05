Российский контр-адмирал сообщил о гибели сирийского военного в Алеппо

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, контр-адмирал Вадим Кулить сообщил об одном погибшем сирийском военном и двух пострадавших в результате обстрела террористами в провинциях Алеппо и Идлиб. Об этом сообщает РИА Новости.

«В провинции Алеппо в результате обстрела террористами из противотанкового ракетного комплекса из района Ибизму позиций правительственных сил в районе населенного пункта Урум-эль-кубра погиб один сирийский военнослужащий, еще один получил ранение. В провинции Идлиб в результате обстрела террористами из противотанкового ракетного комплекса из района Фатира позиций правительственных сил в районе населенного пункта Мелладжа ранен один сирийский военнослужащий», — сказал контр-адмирал.

Кулить также сообщил, что за прошедшие сутки боевики «Джебхат Ан-Нусра» (террористическая группировка, запрещена в России) совершили два обстрела в Алеппо и четыре обстрела в идлибской зоне деэскалации. Подразделения российской военной полиции провели патрулирование территорий провинций.

Ранее Кулить заявил о подготовке боевиками фальшивой химатаки в Сирии. По данным российских военных, террористы планировали инсценировать «химическую атаку» на линии соприкосновения в районах населенных пунктов Серакаб и Хан-Шейхун. Отмечается, что боевики также хотели привлечь к постановочным съемкам организацию «Белые каски» и местные медиаресурсы.

