На Украине оценили возможность превентивной войны против России

Экс-начальник Генштаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко оценил возможность нанесения «упреждающего удара» по России. По мнению военачальника, ВСУ не готовы начать «превентивную» войну против России. Об этом он заявил в интервью журналу «Краiна», передает РИА Новости.

Муженко отметил, что вражеское Украине государство понимает, что у республики нет для этого соответствующих сил и средств. «Готово ли наше политическое руководство принимать решение об ответном ударе?» — задался вопросом он.

В ходе рассуждений о том, какие средства понадобились бы Украине в вооруженном конфликте с Россией, Муженко пришел к выводу, что республике были бы нужны ракетные системы, а также иные виды вооружений, которые на данный момент отсутствуют у украинской военной промышленности. Также он подчеркнул, что армия Украины, которая является одной из самых больших в Европе, технологически отстала и страдает от нехватки финансирования.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пригрозил России потоком гробов в случае войны. По его словам, украинская армия сегодня несравненно сильнее, чем в 2014 году. «Если Россия все равно решится на войну, то придется рассчитывать на чрезвычайно большое количество погибших российских солдат, что не сравнить с 2014 годом. Это будет бойня», — сказал он.