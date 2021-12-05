Девушка посетила ночной клуб вместе с отцом и сделала его звездой интернета

Девушка показала видео с отцом в ночном клубе, после которого он прославился в сети

Пользовательница TikTok под ником @taliasc поделилась историей о том, как посетила ночной клуб вместе с отцом, что сделало его звездой интернета. На ролик, опубликованный в TikTok в середине ноября, обратило внимание издание The Mirror.

Девушка рассказала, как она провела время в клубе, куда она пришла вместе с отцом, после чего он прославился в сети. «Сначала он, как это делают все папы, осмотрел обстановку», — поделилась автор ролика. Позже, по ее словам, он сделал пару общих снимков для группового семейного чата. «Тут он пьет диетическую колу, пока все остальные — шоты текилы», — продемонстрировала она.

Позже мужчина проводил время на танцполе и вместе со всеми напевал популярные песни. «А тут он качает под бит, отправляя рабочие эмейлы», — показала девушка отца. «Наконец, танцует на выходе, чтобы напомнить всем, кто здесь главный», — заключила она.

Ролик набрал около 10 миллионов просмотров. «Он и есть главный, мы просто существуем на этой земле», — прокомментировал видео один из пользователей. Больше всего комментаторов рассмешил тот факт, что мужчина в клубе отправлял рабочие сообщения, успевая пританцовывать.

Позже героиня истории написала под публикацией, что ее отец очень счастлив, что видео получило такой отклик. Дело в том, что обычно популярными становились только те видео, где девушка снимала свою мать.

Ранее другая пользовательница TikTok рассказала, как сделала ДНК-тест и раскрыла тайну, которую хранил ее отец. Девушка обнаружила, что у нее есть 50 братьев и сестер и ее отец был донором спермы.