Глава Пентагона опроверг идею о создании антикитайского НАТО в Азии

Министр обороны США Ллойд Остин опроверг идею о создании антикитайской версии НАТО в Азии. Об этом он заявил на форуме, организованном президентским фондом имени Рональда Рейгана, передает ТАСС.

По его словам, США исходят из того, что в состоянии мира и войны они всегда сильнее, когда работают вместе со своими друзьями. Он отметил, что Вашингтон не пытается создать антикитайскую коалицию или аналог НАТО в Азии. Глава Пентагона также подчеркнул, что американская администрация не просит азиатские государства выбирать между США и Китаем.

Ранее Остин назвал Китай постоянным вызовом для США. Глава Пентагона заявил, что Вашингтон готов поддержать возможности других стран по сдерживанию Пекина. По его словам, испытания гиперзвукового оружия, которые в этом году провели китайские военные усиливают напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.