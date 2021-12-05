Глава ДНР оценил перспективы возобновления военных действий со стороны Украины

Возобновление полномасштабных боевых действий со стороны Украины в Донецкой самопровозглашенной республике (ДНР) вполне реально. Так оценил перспективы в зоне конфликта глава республики Денис Пушилин, передает РИА Новости.

К такому мнению он пришел исходя из заявлений Киева и его западных партнеров. О готовности Украины к боевым действиям свидетельствует количество вооружения и личного состава, стянутое к зоне конфликта.

Пушилин считает, что ситуация будет зависеть от политического решения. Подразделения ДНР готовы к такому повороту событий, «находятся в тонусе». «Мы ожидаем от Украины чего угодно», — подчеркнул глава ДНР.

4 декабря Associated Press со ссылкой на источник в администрации президента США сообщило, что, по данным американских разведывательных служб, Россия планирует вторжение на территорию Украины. По словам собеседника американского издания, Москва намерена разместить на украинской границе 175 тысяч военнослужащих — половина из них уже находится на позициях.

В Кремле в ответ на нагнетаемую в англосакских и украинских СМИ «истерику» заявили, что Россия не собирается ни на кого нападать. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.