Мужчина поставил 685 рублей на скачках и разбогател на 27 миллионов

В английском городе Саутуэлл, графство Ноттингемшир, мужчина поставил семь фунтов стерлингов (685 рублей) на скачках и разбогател на 281 тысячу фунтов стерлингов (27,4 миллиона рублей). Об этом сообщает Daily Mirror.

58-летний счастливчик рассказал, что на выигранные деньги он решил купить собственную скаковую лошадь и отправиться с женой в путешествие в Новую Зеландию. «Я всегда говорил, что если бы я выиграл по-крупному, то хотел бы вложить деньги в настоящую скаковую лошадь, так что сейчас у меня есть шанс. Я бы хотел хорошую скаковую лошадь и, возможно, я предложу Дональду Маккейну (британский тренер по лошадям — прим. “Ленты.ру”) ее тренировать. Следующая моя мечта — выиграть соревнования Grand National», — отметил мужчина.

По словам Маккейна, он внимательно следил за ходом соревнования и сразу же заметил победителя. Тренер отметил, что с удовольствием поработает с мужчиной и его лошадью.

Ранее сообщалось, что игрок из австралийского города Ньюкасл, штат Новый Южный Уэльс, по ошибке поставил на скачках в десять раз больше, чем планировал, и выиграл крупную денежную сумму. Его ставка оказалась выигрышной, и мужчина получил 621,8 тысячи австралийских долларов (34,6 миллиона рублей).