Ошибка пьяного игрока принесла ему целое состояние

Игрок из австралийского города Ньюкасл, штат Новый Южный Уэльс, по ошибке поставил на скачках в десять раз больше, чем планировал, и выиграл крупную денежную сумму. Об этом сообщает издание News.com.au.

В субботу, 3 октября, игрок решил сделать ставку на скачках после того, как днем выпивал с друзьями. Он собирался поставить 600 австралийских долларов (33,4 тысячи рублей) на комбинацию из пяти лошадей, но из-за того, что перебрал с алкоголем, опечатался и поставил 6000 австралийских долларов (334,7 тысячи рублей).

Его ставка оказалась выигрышной, и мужчина получил 621,8 тысячи австралийских долларов (34,6 миллиона рублей).

Ранее сообщалось, что жительница американского города Джермантаун, штат Мэриленд, по ошибке поставила деньги на один забег в виртуальных скачках и увеличила свой приз. Она хотела воспользоваться счастливыми числами на серии из пяти забегов, но ошиблась при покупке билета и поставила все деньги на один забег.