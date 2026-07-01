Samsung похоронит популярную модель смартфонов

Wccftech: Samsung перестанет выпускать популярные раскладушки Galaxy Z Flip

Корпорация Samsung перестанет выпускать складные смартфоны серии Flip. Об этом сообщает издание Wccftech.

Журналисты сослались на инсайдеров, которые рассказали, что корейский IT-гигант не собирается выпускать новые модели Flip после 2026 года. Последним аппаратом серии окажется раскладушка Galaxy Z Flip 8 — она должна выйти в августе.

В материале говорится, что компания решила похоронить линейку Flip так же, как до она перестала выпускать флагманы серии Galaxy Note. Специалисты объяснили, что фирма продолжит выпуск смартфонов-планшетов Galaxy Z Fold и раскладных телефонов, экран которых будет сворачиваться и разворачиваться.

Последний аппарат линейки — Galaxy Z Flip 8 — будет иметь основной 6,9-дюймовый и дополнительный 4,1-дюймовый экраны. Также инсайдеры сообщили, что Galaxy Z Fold появится с флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5.

В заключение авторы рассказали, что Samsung должна представить свой первый смартфон со сворачиваемым экраном в 2028 году. Модель может получить название Galaxy Z Roll.

В конце июня журналисты издания SamMobile выяснили, что компания Samsung отказалась от стилусов в комплекте со складными смартфонами. Аксессуар S Pen продолжили продавать только вместе с телефонами серии Galaxy Ultra.