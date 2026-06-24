Samsung похоронит популярный аксессуар для смартфонов

SamMobile: Samsung отказалась от стилусов в комплекте со складными смартфонами

Samsung отказалась от стилусов при продаже ряда смартфонов. На это обратило внимание профильное издание SamMobile.

Журналисты медиа заметили, что в американском магазине Samsung больше нельзя приобрести стилусы для складных смартфонов и аксессуары к ним. Так, они выяснили, что раньше на сайте магазина продавались чехлы для телефонов линейки Galaxy Fold с нишей под S Pen, но страницы с товарами удалили.

В SamMobile предположили, что компания решила похоронить стилусы для складных смартфонов. Они подчеркнули, что аксессуары убрали из комплекта восстановленных телефонов Fold, хотя раньше они там были. Также авторы напомнили, что актуальный смартфон Galaxy Fold 7 не имеет этого популярного средства управления телефоном в комплекте.

Журналисты пришли к выводу, что Samsung отказалась от стилуса, чтобы сохранить тонкий форм-фактор складных аппаратов. В свою очередь, авторы издания Android Authority заметили, что в корпус складных устройств Samsung — в отличие от моделей Galaxy Ultra — нет ниши под S Pen. Специалисты назвали это решение логичным.

Ранее журналисты издания BGR заявили, что смартфоны Samsung могут издавать дребезжащие звуки из-за особенностей камеры. Причиной странного звука они назвали систему оптической стабилизации камеры.